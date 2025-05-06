Keçiören Belediyesi'nden Stajyerlere Sağlıklı Beslenme Eğitimi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik "Sağlıklı Beslenme ve Obezite" konulu eğitim verdi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Eğitim çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi hem personele hem de stajyerlere yönelik eğitimlere devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Beslenen Aktif Öğrencilerle Büyüyen Türkiye" projesi kapsamında belediye bünyesinde bulunan stajyer öğrencilere, "Sağlıklı Beslenme ve Obezite" konulu eğitim verildi. Keçiören İlçe Sağlık Merkezi'nden Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Saadet Karpuzoğlu, Belediye Meclis Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Sağlıklı ve doğru beslenmeye vurgu yapılan sunumda öğrencilere dengeli ve doğal beslenmenin, kahvaltı başta olmak üzere ana öğünleri düzenli şekilde yapmanın ve su içmenin önemi anlatıldı. Bu yaşlarda beslenmeyle ilgili atılabilecek her yanlış adımın ileriki yaşlarda doğurabileceği üzücü sonuçlar konusunda da bilgilendirilen öğrencilere özellikle de paketli gıdaların zararları konusunda ciddi uyarılar yapıldı. Yanlış beslenme sonucu oluşabilecek obezitenin neden olacağı birçok hastalık hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gençlerimizin beden sağlığı ve kişisel gelişimleri için eğitimleri önemsiyoruz. Bu nedenle eğitim çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.