Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu Etkinliği

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, çocuklar için hazırladığı dört farklı tiyatro oyununu, 12 gösterim ile küçük seyircilerle buluşturacak.

Keçiören Belediyesi, "Horoz Kral", "Kirli Bit Kimbit", "Açıl Susam Açıl" ve "Zavallı Hain Kurt" oyunlarını, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda çocuklar için ücretsiz olarak sahneleyecek.

İlk oyun 'perde' dedi

Tiyatro etkinlikleri kapsamında minik izleyicilerle buluşan ilk oyun "Horoz Kral" oldu. Çiftlikteki hayvanların Çil Horoz'u kral olarak seçmeleriyle başlayan Horoz Kral'ın macera dolu serüveni, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Güven ve dayanışma temasını işleyerek ders niteliğinde mesajlar veren oyun, büyük ilgi gördü. Oyuna katılarak ilk defa tiyatro deneyimi yaşayan minik izleyiciler de salondan mutlu ayrıldı.

Çocuk tiyatroları devam edecek

Birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. "Kirli Bit Kimbit" 1 Şubat Cumartesi günü, "Açıl Susam Açıl" 9 ve 16 Şubat Pazar günleri, "Horoz Kral" 15 Şubat Cumartesi günü, "Zavallı Hain Kurt" ise 23 Şubat Pazar günü sahnelenecek.

45 dakika süren tek perdelik oyunlar, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda saat 13.30 ve 15.30 olmak üzere günde iki farklı seansla ücretsiz olarak sahnelenecek.

Tüm çocukları tiyatro oyunlarına davet eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımız hem aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirecek hem de hayata dair önemli mesajlar, önemli dersler alacaklar. Sanat ve kültürle iç içe yetişen bir nesil için çocuklarımıza yönelik bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.