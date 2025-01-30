Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu Etkinliği

Keçiören Belediyesi, çocuklar için hazırladığı dört farklı tiyatro oyununu ücretsiz olarak sahneye koyuyor. İlk oyun 'Horoz Kral', minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken, diğer oyunlar da 2024 Şubat ayında gösterilecek.

30.01.2025 12:41  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, çocuklar için hazırladığı dört farklı tiyatro oyununu, 12 gösterim ile küçük seyircilerle buluşturacak.

Keçiören Belediyesi, "Horoz Kral", "Kirli Bit Kimbit", "Açıl Susam Açıl" ve "Zavallı Hain Kurt" oyunlarını, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda çocuklar için ücretsiz olarak sahneleyecek.

İlk oyun 'perde' dedi

Tiyatro etkinlikleri kapsamında minik izleyicilerle buluşan ilk oyun "Horoz Kral" oldu. Çiftlikteki hayvanların Çil Horoz'u kral olarak seçmeleriyle başlayan Horoz Kral'ın macera dolu serüveni, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Güven ve dayanışma temasını işleyerek ders niteliğinde mesajlar veren oyun, büyük ilgi gördü. Oyuna katılarak ilk defa tiyatro deneyimi yaşayan minik izleyiciler de salondan mutlu ayrıldı.

Çocuk tiyatroları devam edecek

Birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. "Kirli Bit Kimbit" 1 Şubat Cumartesi günü, "Açıl Susam Açıl" 9 ve 16 Şubat Pazar günleri, "Horoz Kral" 15 Şubat Cumartesi günü, "Zavallı Hain Kurt" ise 23 Şubat Pazar günü sahnelenecek.

45 dakika süren tek perdelik oyunlar, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda saat 13.30 ve 15.30 olmak üzere günde iki farklı seansla ücretsiz olarak sahnelenecek.

Tüm çocukları tiyatro oyunlarına davet eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımız hem aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirecek hem de hayata dair önemli mesajlar, önemli dersler alacaklar. Sanat ve kültürle iç içe yetişen bir nesil için çocuklarımıza yönelik bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.