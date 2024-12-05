Keçiören Belediyesi'nden Yaşlılara Bowling Etkinliği - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Yaşlılara Bowling Etkinliği

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü, yaş almış bireyler için düzenlediği bowling etkinliğiyle sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, büyüklerin huzurlu yaşaması için hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

05.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:49
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü, düzenlendiği bowling etkinliği ile yaş almış bireylere keyifli bir gün yaşattı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Başımızın tacı olan büyüklerimizin huzurlu yaşaması için hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek" dedi.

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü, bowling etkinliği düzenledi. Yaş almış bireylerin sosyal hayata katılımasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, ilçedeki bir alışveriş merkezinin bowling salonunda gerçekleştirildi. Görevliler eşliğinde bowling salonuna giden huzurevi sakinleri, gerçekleştirilen müsabakalarla kukaları devirmek için mücadele etti.

"Hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek"

Huzurevinde yaşayan bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Büyüklerimize gönüllerince eğlenecekleri bowling etkinliği düzenledik. Mevsim şartlarına göre şehir dışı turlardan piknik etkinliğine, sazlı sözlü eğlenceden el sanatları eğitimlerine kadar birçok alanda büyüklerimize sosyalleşecekleri ortamlar sunuyoruz. Başımızın tacı olan büyüklerimizin huzurlu yaşaması için hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Yaşlılara Bowling Etkinliği - Son Dakika

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