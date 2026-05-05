Keçiören Belediyesi'nin Özel Sporcularından Konya Yarı Maratonu'nda Kürsü Başarısı

Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü'nün özel sporcuları, 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda önemli dereceler elde etti. 56 ülkeden ve 71 ilden toplam 7 bin 542 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde kürsüye çıktı. Sporculara ödülleri, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından takdim edildi.

Down sendromlu sporcular kategorisinde yarışan Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü sporcularından Ahmet Eymen Oymak, ikinci olarak gümüş madalya kazanırken; Abdullah Emre Kara ise üçüncülük elde etti. Ramazan Abiş ise yarışı dördüncü sırada tamamladı. Otizm kategorisinde mücadele eden Kaan Durdu da 5 kilometrelik parkurda ikinci olarak kürsüye çıktı.

Mental kategoride ise Ufuk Mert Uysal, 10 kilometrede birincilik elde ederken, Mehmet Utku Atak ise 21 kilometrede zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

"Sporcularımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, uluslararası organizasyonda Keçiören'i başarıyla temsil eden tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Özel sporcularımızın azmi ve kararlılığı hepimize örnek oluyor. Keçiören Belediyesi olarak sporu ve sporcularımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.