Keçiören Belediyesi, Öğrencilere Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi Verdi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık hedefiyle ilçedeki okullarda başlattığı eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Ufuktepe Ortaokulu öğrencilerine "Çevre ve Geri Dönüşüm" konulu eğitim verildi.

Keçiören Belediyesi, Ufuktepe Ortaokulu'nda öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Çevre ve Geri Dönüşüm" konulu eğitim verdi. Atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasına ilişkin uygulamalı bilgilerin aktarıldığı eğitimde, geri dönüşümün önemi ve geri dönüşebilen maddeler ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

"Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geri dönüşüm bilincinin toplumda yaygınlaşması amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Çevremizi korumaya yönelik çevre dostu projeler, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak başlıca görevimiz. Çevre bilincini erken yaşta edindirmek adına okullarımızda geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.