Keçiören Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Ara Tatil Kampı Düzenliyor

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, kurs merkezlerindeki kamp programı ile öğrencilere verimli bir ara tatil geçirme imkanı sunuyor. Hazırlanan program ile deneme sınavları, konu tekrarları ve soru çözümleri yapılıyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Öğrencilerimiz, bu kamplarda uzman eğitmenlerimiz eşliğinde sınavlara daha verimli bir şekilde hazırlanıyorlar. Dilerim, her biri bu çalışmalar sonucunda güzel başarılar elde edecekler" dedi.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Tepebaşı Kurs Merkezi, düzenlediği ara tatil kampıyla sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere destek oluyor. Kamp programında yapılan konu tekrarları, deneme sınavları, soru çözümleri ve sınav hazırlıklarına yönelik çalışmalarla öğrencilerin ara tatillerini verimli geçirmesi hedefleniyor. Tepebaşı Kurs Merkezleri'ndeki öğretmenler, öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlamanın yanı sıra okul derslerine de destek verecek nitelikte kapsamlı bir eğitim programı uyguluyor.

"Desteğimizi sürdürüyoruz"

Uygulanan kamp programlarına öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kamp programlarıyla lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ara tatilde de desteğimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz, bu kamplarda uzman eğitmenlerimiz eşliğinde sınavlara daha verimli bir şekilde hazırlanıyorlar. Dilerim, her biri bu çalışmalar sonucunda güzel başarılar elde edecekler" diye konuştu.