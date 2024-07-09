Keçiören Belediyesi Pazar Yerlerinde Denetimlere Devam Ediyor

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.

Pazar yerlerinde tezgahların düzenini sağlamak, tartı ve etiketlerin güvenirliğini denetlemek için mesai harcayan Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların huzurlu bir şekilde pazar alışverişini yapması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Başkan Mesut Özarslan, "Gerçekleştirdiğimiz denetimler sayesinde hem vatandaşımızı koruyoruz hem de pazarlarımızın belli bir düzen içerisinde kalmasını sağlıyoruz. Denetimlerimiz haftanın yedi günü devam edecek" dedi.