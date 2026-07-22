Keçiören Belediyesi Personeline Afet ve Yangın Eğitimi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Personeline Afet ve Yangın Eğitimi

22.07.2026 09:29  Güncelleme: 10:36
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Keçiören Belediyesi, afetlere dirençli kurum kültürü oluşturmak amacıyla 120 personeline Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele Eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda katılımcılara dijital belge verildi.

(ANKARA) - Afetlere dirençli bir kurum kültürü oluşturmak ve personelin afet ile acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak amacıyla Keçiören Belediyesi personeline "Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele Eğitimi" verildi.

Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Keçtaş İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koordinasyonunda "Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele Eğitimi" düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programına 120 belediye personeli katıldı. Eğitimler, Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünün uzman eğitmenleri tarafından verildi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER SUNULDU

Personelin afet ve acil durumlara ilişkin bilgi düzeyinin artırılması, olası risklere karşı hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve acil durumlarda doğru müdahale becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği program kapsamında katılımcılara; afet farkındalığının geliştirilmesi, afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında doğru davranış biçimleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler sunuldu.

Yangın güvenliği, yangın söndürme cihazlarının etkin ve güvenli kullanımı, yangınlara ilk müdahale yöntemleri ile özellikle deprem, yangın ve diğer acil durumlarda izlenmesi gereken doğru davranış biçimleri ayrıntılı şekilde anlatılarak katılımcıların afet farkındalığının artırılması amaçlandı.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

Teorik anlatımların ardından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, yangınla mücadeleye yönelik temel bilgi ve beceriler sahada gösterildi. Katılımcılar, yangın söndürme cihazlarını doğru şekilde kullanmayı öğrenirken, olası bir yangın anında yapılması gereken ilk müdahale uygulamalarını da deneyimleme fırsatı buldu.

Programının sonunda, katılım sağlayan personele, elektronik ortamda düzenlenen dijital katılım belgeleri verildi.

Kaynak: ANKA

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