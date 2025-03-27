Keçiören Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını koruma amacıyla iş yerlerini denetliyor. Denetimlerde ruhsat kontrolü, fiyat etiketleri, ürün gramajları ve son kullanma tarihleri gibi unsurlar inceleniyor.

27.03.2025 11:19  Güncelleme: 12:06
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, fiyat etiketleri, ürün gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, tatlı üretim yerleri başta olmak üzere pastaneler ve marketler mercek altına alındı. Halkın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla iş yeri kontrolleri yapılıp gerekli tedbirler alındı. Yapılan denetimlerde hijyen denetiminden maske kullanımına, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar birçok alanda denetimler yapıldı. Bununla birlikte iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, fiyat etiketleri, ürün gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili inceleme yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulunup cezai işlem uyguladı.

"Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak"

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerin devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzurla alışveriş yapmalarını, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fiyat dengesizliklerinin, yetersiz hijyen ve depolama şartlarının, yanıltıcı ve düşük kaliteli ürün satışlarının engellenmesi amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haklarını savunmak. Esnafımıza bol kazanç diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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