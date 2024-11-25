Keçiören Belediyesi, Sokak Hayvanları için Kuru Mama Dağıttı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Sokak Hayvanları için Kuru Mama Dağıttı

Keçiören Belediyesi, Sokak Hayvanları için Kuru Mama Dağıttı

Keçiören Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmamaları için ilçenin çeşitli noktalarına kuru mama bıraktı. Başkan Dr. Mesut Özarslan, zorlu hava koşullarında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

25.11.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de ilçenin farklı yerlerine kuru mama bıraktı.

İlçede hakim olan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının yanında sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava şartlarının etkili olduğu son günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını artırdı. Ekipler, ilçenin yüksek noktalarında sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği yerlere kuru mama bıraktı. Sabah erken saatlerden itibaren çalışan ekipler, belediye bünyesinde geçtiğimiz günlerde açılan Mama Üretim Tesisi'nde üretilen mamalarla hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

"Can dostlarımızın yanındayız"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokaktaki canlılarımızın zorlu hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mama Üretim Tesisimizde ürettiğimiz mamalarla gıda ihtiyaçlarını karşıladığımız can dostlarımızı unutmadık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi, Sokak Hayvanları için Kuru Mama Dağıttı - Son Dakika

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