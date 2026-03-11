Keçiören Belediyesi'nden Cadde ve Sokaklarda Temizlik Mesaisi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında cadde, sokak ve parklarda düzenli temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, planlı program doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor. Çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlar ise düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilerek hem kötü koku hem de çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Böylece hem daha hijyenik bir çevre oluşturuluyor hem de vatandaşların günlük yaşam alanları daha sağlıklı hale getiriliyor.

İlçe genelinde sürdürülen temizlik faaliyetleri yalnızca ana arterlerle sınırlı kalmıyor. Mahalle aralarında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, araçların giremediği dar sokaklar ve ara bölgelerde süpürge personeli görevlendirilerek temizlik yapılıyor. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgeler, pazar alanları ve vatandaşların sıklıkla kullandığı meydanlar için özel temizlik planları uygulanıyor. Günün farklı saatlerinde gerçekleştirilen yıkama ve süpürme çalışmalarıyla bu alanların hijyenik kalması sağlanıyor.