Keçiören Belediyesi Yaz Okulları Başladı

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(ANKARA) - Yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen öğrenciler için Keçiören Belediyesi bünyesinde yaz okulları açıldı. Başkan Mesut Özarslan, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezleri (ÇEM) ve Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezleri'nde (KEDEM) açılan yaz okullarında spordan akıl oyunlarına, matematikten İngilizce'ye dek birçok alanda atölyeler kuruldu.

5-12 yaş grubu çocuklara hizmet vermeye başlayan ÇEM'de; drama, resim, spor, akıl oyunları, robotik kodlama ve hızlı okuma gibi 11 farklı branş bulunuyor. 3. ve 7. sınıf arasındaki öğrencilere yönelik eğlenceli aktivite ve etüt imkanı sunan KEDEM yaz okullarında ise 8 haftalık eğitim maratonu başladı. Öğrenciler akıl oyunları, drama, eğlenceli matematik, fen ve doğa, Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi ile İngilizce branşları arasından dilediklerini seçerek, 23 Ağustos'ta sona erecek eğitimlere başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yaz okullarına ilişkin "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz okullarımızda çocuklarımız hem eğlenceli vakit geçirecek hem de eğlenirken öğrenecek" diye konuştu.