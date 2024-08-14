Keçiören Belediyesi Yaza Merhaba Konserleri Devam Ediyor

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaza Merhaba Konserleri', Kartaltepe Kent Ormanı'nda devam etti. Konsere katılan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Konserleri, yaz akşamlarını eğlenceli hale getirmeye devam ediyor. Her hafta ilçenin farklı parklarında düzenlenen konserlerin son durağı, Kartaltepe Kent Ormanı oldu.

Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na kurulan platformda sahne alan genç müzisyenler, doğanın keyfini çıkaran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.