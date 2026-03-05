Keçiören'de Larva Mücadelesi ve Bordo Bulamacı Uygulamaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören'de Larva Mücadelesi ve Bordo Bulamacı Uygulamaları Sürüyor

05.03.2026 11:15  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, park ve yeşil alanlarda larva mücadelesi ve bordo bulamacı uygulamaları ile halk sağlığını korumak ve alanları daha dayanıklı hale getirmek amacıyla kesintisiz çalışmalara devam ediyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve yeşil alanları daha dayanıklı hale getirmek amacıyla larva mücadelesi ile bordo bulamacı uygulamalarını, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda sürdürüyor. Uygulamaların mart-kasım ayları arasında kesintisiz yürütüldüğü bildirildi.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartlarına bağlı olarak planlı ve düzenli şekilde ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda larva mücadelesi ile bordo bulamacı uygulamalarını yürütüyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Mart-kasım döneminde kesintisiz uygulama

Açıklamada, mart-kasım ayları arasında kesintisiz sürdürülen uygulamalar ile özellikle yaz aylarında artış gösteren sinek yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. İlçe sınırlarında yer alan bütün park ve yeşil alanlarda yürütülen çalışmalar, çevresel faktörler ve meteorolojik veriler dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Karasinek ve sivrisinek popülasyonuna yönelik çalışma

Larva mücadelesinin hava koşulları nedeniyle mart ayında başlatıldığı ve kasım ayına kadar devam edeceği bildirildi. Özellikle karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, sinekler henüz yumurtayken; vektörler ise ergin hale gelmeden kaynağında etkisiz hale getiriliyor.

Bordo bulamacı ile bitkilere koruyucu destek

İlkbahar döneminde park ve bahçelerde bordo bulamacı uygulamalarının da sürdüğü belirtilen açıklamada, bitkileri erken don riski ve çeşitli hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla çalışmaların çevresel ve meteorolojik veriler doğrultusunda planlandığı kaydedildi. Mevsim geçişlerinde yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşleri ve mantari hastalıklara karşı koruyucu önlem olarak uygulanan bordo bulamacının, bitkilerin sağlıklı gelişimine katkı sağladığı ifade edildi.

Program çerçevesinde sürdürülüyor

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik larva mücadelesi ile bitki sağlığını destekleyen bordo bulamacı uygulamalarının, yıl boyunca belirlenen program çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Larva Mücadelesi ve Bordo Bulamacı Uygulamaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:48:27. #7.12#
SON DAKİKA: Keçiören'de Larva Mücadelesi ve Bordo Bulamacı Uygulamaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.