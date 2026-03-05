Keçiören'de Larva Mücadelesi ve Bordo Bulamacı Uygulamaları Sürüyor

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve yeşil alanları daha dayanıklı hale getirmek amacıyla larva mücadelesi ile bordo bulamacı uygulamalarını, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda sürdürüyor. Uygulamaların mart-kasım ayları arasında kesintisiz yürütüldüğü bildirildi.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mevsim şartlarına bağlı olarak planlı ve düzenli şekilde ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda larva mücadelesi ile bordo bulamacı uygulamalarını yürütüyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Mart-kasım döneminde kesintisiz uygulama

Açıklamada, mart-kasım ayları arasında kesintisiz sürdürülen uygulamalar ile özellikle yaz aylarında artış gösteren sinek yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. İlçe sınırlarında yer alan bütün park ve yeşil alanlarda yürütülen çalışmalar, çevresel faktörler ve meteorolojik veriler dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Karasinek ve sivrisinek popülasyonuna yönelik çalışma

Larva mücadelesinin hava koşulları nedeniyle mart ayında başlatıldığı ve kasım ayına kadar devam edeceği bildirildi. Özellikle karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, sinekler henüz yumurtayken; vektörler ise ergin hale gelmeden kaynağında etkisiz hale getiriliyor.

Bordo bulamacı ile bitkilere koruyucu destek

İlkbahar döneminde park ve bahçelerde bordo bulamacı uygulamalarının da sürdüğü belirtilen açıklamada, bitkileri erken don riski ve çeşitli hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla çalışmaların çevresel ve meteorolojik veriler doğrultusunda planlandığı kaydedildi. Mevsim geçişlerinde yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşleri ve mantari hastalıklara karşı koruyucu önlem olarak uygulanan bordo bulamacının, bitkilerin sağlıklı gelişimine katkı sağladığı ifade edildi.

Program çerçevesinde sürdürülüyor

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik larva mücadelesi ile bitki sağlığını destekleyen bordo bulamacı uygulamalarının, yıl boyunca belirlenen program çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.