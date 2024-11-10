Keçiören'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Keçiören'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla bir anma töreni düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük konusundaki önemine vurgu yaptı.

10.11.2024 10:56  Güncelleme: 11:38
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Türk milleti, bağımsızlık ve özgürlüğe olan sevdasını, her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabilme iradesini Atatürk'ümüzün önderliğinde kazandı. Biz de bugün O'nun izinde, milletimize duyduğumuz derin sevgi ve Türklüğe olan bağlılığımızla bu emaneti koruyacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma törenine, Keçiören Belediye Başkanı  Mesut Özarslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreninde konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyor, Atatürk ve silah arkadaşlarına Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini ve hür yaşama kararlılığını ölümsüzleştiren bir liderdir. Atatürk'ümüzün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin simgesidir. Bizlerin en önemli görevi Ulu Önder'imizin ışığında, aydınlık yüzünde, inkılapları çerçevesinde ve insanlığın bir olması için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışı doğrultusunda yaşamak, en büyük eseri Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaktır. Türk milleti, bağımsızlık ve özgürlüğe olan sevdasını, her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabilme iradesini Atatürk'ümüzün önderliğinde kazandı. Biz de bugün O'nun izinde, milletimize duyduğumuz derin sevgi ve Türklüğe olan bağlılığımızla bu emaneti koruyacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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