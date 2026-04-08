Keçiören'de cinayet sonrası intihar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'ndeki evde H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., kız arkadaşını silahla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

İhbarla olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.