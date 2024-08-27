Keçiören\'de cinayet zanlısının yakalandığı anlar kamerada

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Ben Affleck ve Jennifer Lopez\'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı

ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI ANLARIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mecnun Ekinci'nin (42), 3 gün önce tartıştığı apartman yöneticisi Murat Zurnacı ile oğlu Mücahit Zurnacı ve oğlunun arkadaşı Mustafa Öztürk'ü öldürüp, eşi Şengül Zurnacı'yı ağır yaraladı. Mecnun Ekinci'nin yakalandığı anların vatandaşlar tarafından telefon ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ekinci'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Salih HÜDAVERDİ- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,