Espor Tutkunları, Keçiören Belediyesi Teknomer'de Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Gençleri teknoloji ve dijital sporlarla buluşturmak amacıyla Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi'nde (TEKNOMER) düzenlenen "EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları" yoğun katılımla tamamlandı. Dijital futbolun en güncel oyunu EAFC 26'nın oynandığı turnuvalar, espor tutkunlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de iki farklı yaş grubuna yönelik planlanan EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları, 21 Ocak Çarşamba ve 24 Ocak Cumartesi günlerinde gerçekleştirildi. Turnuvalara toplamda 100'ü aşkın katılımcı başvuruda bulunurken, müsabakalar boyunca TEKNOMER'de rekabet dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, PlayStation 5 platformunda kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk için ter döktü.

Turnuva süresince oyuncular; taktik becerileri, hızlı karar alma yetenekleri ve refleksleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem bireysel performansların hem de sportmenliğin öne çıktığı karşılaşmalar, gençler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Turnuva alanında oluşan espor atmosferi, katılımcıların ve izleyicilerin beğenisini topladı.

Espor sosyal bir buluşma alanına dönüştü

Keçiören Belediyesi, organizasyonla birlikte gençlerin espor alanındaki ilgisini desteklemeyi, teknolojiyi bilinçli ve sosyal bir ortamda deneyimlemelerini sağlamayı hedefledi. TEKNOMER'de düzenlenen turnuvalar, sadece bir yarışma olmanın ötesinde; gençlerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve dijital yeteneklerini sergilediği bir platform oldu. Turnuva sonunda dereceye giren oyuncular tebrik edildi.

"Watch Party" gençleri aynı heyecanla bir araya getirdi

Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de gerçekleştirilen etkinliklere "VCT 2026: EMEA Kickoff" karşılaşması için düzenlenen "Watch Party" etkinliği de dahil oldu. Düzenlenen turnuva izleme etkinliği, esporseverleri bir araya getirdi. Avrupa'nın en prestijli espor organizasyonlarından biri olan VCT EMEA sahnesindeki mücadele, gençlerin yoğun katılımıyla birlikte coşkulu bir atmosferde izlendi.