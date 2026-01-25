Espor Tutkunları, Keçiören Belediyesi Teknomer'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Espor Tutkunları, Keçiören Belediyesi Teknomer'de Bir Araya Geldi

25.01.2026 10:20  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi'nin TEKNOMER'de düzenlediği EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları, gençlerin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Turnuvada 100'den fazla katılımcı kıyasıya mücadele ederken, etkinlik sosyal bir buluşma alanı haline geldi.

(ANKARA) - Gençleri teknoloji ve dijital sporlarla buluşturmak amacıyla Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi'nde (TEKNOMER) düzenlenen "EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları" yoğun katılımla tamamlandı. Dijital futbolun en güncel oyunu EAFC 26'nın oynandığı turnuvalar, espor tutkunlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de iki farklı yaş grubuna yönelik planlanan EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları, 21 Ocak Çarşamba ve 24 Ocak Cumartesi günlerinde gerçekleştirildi. Turnuvalara toplamda 100'ü aşkın katılımcı başvuruda bulunurken, müsabakalar boyunca TEKNOMER'de rekabet dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, PlayStation 5 platformunda kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk için ter döktü.

Turnuva süresince oyuncular; taktik becerileri, hızlı karar alma yetenekleri ve refleksleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem bireysel performansların hem de sportmenliğin öne çıktığı karşılaşmalar, gençler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Turnuva alanında oluşan espor atmosferi, katılımcıların ve izleyicilerin beğenisini topladı.

Espor sosyal bir buluşma alanına dönüştü

Keçiören Belediyesi, organizasyonla birlikte gençlerin espor alanındaki ilgisini desteklemeyi, teknolojiyi bilinçli ve sosyal bir ortamda deneyimlemelerini sağlamayı hedefledi. TEKNOMER'de düzenlenen turnuvalar, sadece bir yarışma olmanın ötesinde; gençlerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve dijital yeteneklerini sergilediği bir platform oldu. Turnuva sonunda dereceye giren oyuncular tebrik edildi.

"Watch Party" gençleri aynı heyecanla bir araya getirdi

Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de gerçekleştirilen etkinliklere "VCT 2026: EMEA Kickoff" karşılaşması için düzenlenen "Watch Party" etkinliği de dahil oldu. Düzenlenen turnuva izleme etkinliği, esporseverleri bir araya getirdi. Avrupa'nın en prestijli espor organizasyonlarından biri olan VCT EMEA sahnesindeki mücadele, gençlerin yoğun katılımıyla birlikte coşkulu bir atmosferde izlendi.

Kaynak: ANKA

Playstation, Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espor Tutkunları, Keçiören Belediyesi Teknomer'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:05:28. #7.11#
SON DAKİKA: Espor Tutkunları, Keçiören Belediyesi Teknomer'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.