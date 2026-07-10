Keçiören'de Kesintisiz İlaçlama Çalışması

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla parklarda, yeşil alanlarda, cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelindeki haşere, sinek ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, parklar, yeşil alanlar, semt pazarları, cadde ve sokaklarda gece gündüz demeden ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda düzenli ilaçlama yapan ekipler, haşerelerin üreme ihtimali bulunan çalı dipleri ve bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde de kapsamlı çalışma yürütüyor.

Ekipler, araç üstü soğuk sisleme cihazlarıyla da cadde ve sokaklarda düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor. Yaz dönemi boyunca planlı program kapsamında devam eden çalışmalarla sinek ve sivrisinek yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.