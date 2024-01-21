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Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde aynı apartmanda oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmada bir şahıs, 4 komşusunu bıçakla yaraladı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
21.01.2024 - 02:57,
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi, 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

4 KOMŞUSUNU BIÇAKLA YARALADI

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Şevkat Mahallesi, Erdoğan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda 1 kişi, 4 komşusunu bıçakla yaraladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Dört kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı - Son Dakika


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