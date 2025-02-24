Keçiören'de Kültür Sanat Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Keçiören'de Kültür Sanat Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Keçiören Belediyesi, 'Zavallı Hain Kurt' ve 'Yıldız Olmak Kolay Mı?' oyunlarıyla kültür sanat etkinliklerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, salonların dolup taştığını belirterek her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

24.02.2025 11:15  Güncelleme: 12:19
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, "Zavallı Hain Kurt" ile "Yıldız Olmak Kolay Mı?" oyunlarına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Belediyemiz kültür sanat etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Her yaştan vatandaşımızın kendine uygun bir oyun bulabildiği salonlarımız dolup taşıyor" dedi.

Keçiören'de Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda hem çocuklara hem de büyüklere yönelik oyunlar sahnelendi. Fazıl Ufuktepe'nin kaleme aldığı Gökhan İskender'in yönetmenliğini yaptığı "Zavallı Hain Kurt" isimli çocuk oyunu ile Nermin Uğur'un yönetmenliğini yaptığı "Yıldız Olmak Kolay Mı?" isimli iki perdelik tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz oyunlar, hafta sonunda ilçedeki kültür ve sanat atmosferini doruğa çıkardı.

"Yıldız Olmak Kolay Mı?" tiyatro oyunu ile 1940'lar Türkiye'sinde ünlü bir şarkıcı olmak için yapılanlar, rekabetler, dönemin sosyal ve ekonomik durumu anlatıldı. İzleyicileri yer yer duygulandıran oyun, mizahi yönü ve sürpriz finaliyle salondakileri şaşırttı. Büyük beğeni toplayan oyun dakikalarca alkışlandı. Minikler için aynı gün içinde iki kez sahnelenen "Zavallı Hain Kurt" tiyatro oyunu ise aksiyon ve heyecan dolu olay örgüsüyle sürükleyici anlar yaşattı. 4-10 yaş grubuna yönelik 45 dakikalık çocuk oyununda hayvanlar alemi üzerinden adaletin önemine vurgu yapıldı.

Kültür ve sanat etkinliklerini artırarak devam ettirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Belediyemiz kültür sanat etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Her yaştan vatandaşımızın kendine uygun bir oyun bulabildiği salonlarımız dolup taşıyor. Sahnedeki performanslarıyla sanatseverleri büyüleyen tiyatro oyuncularımıza ve tiyatro şölenimize katılarak Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'muzu dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Kültür Sanat Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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