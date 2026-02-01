Keçiören'de "Masal Dünyası" Minik İzleyicilerle Buluştu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yarıyıl tatiline özel olarak sahnelenen "Masal Dünyası" adlı çocuk oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda minik izleyicilerle buluştu. Ücretsiz olarak sahnelenen oyun, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından iki ayrı seans halinde sahnelenen tiyatro oyununda, ormanlarını korumaya çalışan sevimli hayvanların yardım çağrısına Orman Perisi ve Kırmızı Başlıklı Kız kulak veriyor. Ormana ağaçları kesmeye ve doğayı tahrip etmeye gelen insanlara karşı hayvanlar, Orman Perisi ve Kırmızı Başlıklı Kız ile iş birliği yaparak bir plan hazırlıyor. Birlik ve dayanışma içinde hareket eden kahramanlar, doğaya zarar vermek isteyenleri ormandan uzaklaştırarak ormanı korumayı başarıyor. Oyunda, minik izleyicilere ormanların önemi, doğayı koruma bilinci ve birlikte hareket etmenin gücü etkileyici bir dille aktarılıyor.

Eğitici içeriği, renkli sahne kurgusu ve neşeli anlatımıyla dikkati çeken oyun, zaman zaman güldüren zaman zaman düşündüren sahneleriyle minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar oyunu heyecan ve merakla takip ederken, aileler de bu keyifli atmosfere ortak oldu.

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür sanat etkinlikleri devam edecek.