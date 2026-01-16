Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi Öğrencileri, İlk Karne Heyecanını Yaşadı - Son Dakika
Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi Öğrencileri, İlk Karne Heyecanını Yaşadı

16.01.2026 11:42  Güncelleme: 12:52
Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde düzenlenen karne töreninde ilk karnelerini aldı. Törende Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, miniklere hediyeler vererek başarı diledi.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi'nin (ÇEM) minik öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ilk karne heyecanını yaşadı.

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri, ilk karne heyecanını yaşadı. Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut karne törenine katılarak minik öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. Turgut, çocukların ilk karnelerini takdim ederek bu özel günde onların heyecanına ortak oldu. "Küçük Prens" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara kalem, balon ve kitap ayracı hediye edildi. Etkinlik kapsamında, çocukların öğrenme süreçlerine olan ilgisini ve motivasyonunu artırmak, eğitim yolculuklarını keyifli anılarla desteklemek için çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

"Kontenjanlarımızın tamamını vatandaşlarımıza ayırıyoruz"

Başkanvekili Tolga Turgut, ilk karnelerin çocukların eğitim hayatında unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız, daha çok karne alacaklar ama ilk alınan karne asla unutulmuyor. Yıllar sonra ne kadar başarılı olunursa olunsun, evlerde saklanan karneler hep bu ilk karneler oluyor. Bu vesileyle sizlerin nezdinde bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizler de görüyorsunuz; bizim kreşlerimizde asla bir belediye müdürünün ya da bir başkan yardımcısının çocuğunu görme şansınız yok. Kontenjanlarımızın azalmaması için hiçbir kuruma kontenjan vermiyoruz. Keçiörenli aileler faydalansın istiyoruz. Bu nedenle müdürlerimizin çocuklarını, başkan yardımcılarımızın çocuklarını kendi kreşlerimize almıyoruz. Evlatlarınız vatana, millete hayırlı evlatlar olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Tolga Turgut, ailelere Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın selamlarını ileterek, çocuklara başarı temennisinde bulundu.

