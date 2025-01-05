Keçiören\'de Otobüs Şoförüne Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı belediye otobüsü sürücüsünü tabancayla bacağından vurarak yaralayan Ö.U., polis ekipleri tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi. 252 numaralı hatta sefere çıkan ve ismi öğrenilemeyen EGO otobüs sürücüsü ile yolcu Ö.Ü. arasında nedeni öğrenilemeyen sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre, aynı kişi saat 17.50 sıralarında Atapark Hareket Noktası'na geldi ve daha önce tartıştığı sürücüye tabancayla 3 el ateş etti. Duraktaki diğer personellerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde mermilerden bir tanesinin otobüs şoförünün bacağına isabet ettiği tespit edildi. Otobüs şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ö.Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.