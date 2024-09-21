Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. M.A.Y. yönetimindeki 06 TR 016 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp savrulan otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen S.T.'nin kullandığı 06 BIB 30 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Kazada sürücü M.A.Y. hafif yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A.Y., kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Keçiören'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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