Keçiören Fatih Stadı İçin Hazırlanan En İyi Tasarımlar Ödüllerine Kavuştu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından desteklenen "Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması"nın kolokyumu ve ödül töreni, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tasarım camiasından yoğun ilgi gören Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden ve dünyanın birçok şehrinden toplam 153 proje başvurusu yapıldı. Projelerin 116'sı profesyonel, 37'si ise öğrenci kategorisinde yer alırken; değerlendirme sürecinde projeler alanında uzman jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi.

Değerlendirme sonucunda profesyonel kategoride 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon, 4 satın alma ödülü ve öğrenci kategorisinde ise 10 proje eşdeğer ödüle layık görüldü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması Kolokyumu ve Ödül Töreni'ne Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı İsmail Coşkun, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ahmet Onur Özergene, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Arslanca, Kars Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Deniz, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Ankara Şubesi temsilcileri, belediye meclis üyeleri, jüri üyeleri ile mimarlık ve tasarım dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Özarslan, rant değil, hizmet odaklı projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Rant değil, hizmet sağlayan bir belediyecilik anlayışına sahibiz"

"Burada Keçiören'imizin merkezi noktası olan, toplumun içerisinde yaşadığı bir merkezden bahsediyoruz. Türkiye'mizin değişik noktalarından, farklı üniversitelerinden ve kurumlardan bu işi en iyi yapan jüri üyelerimiz var. Bu yönden onur ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Dedik ki, Keçiören'imize yakışır bir şekilde, bizi ileri medeniyetler düzeyine taşıyabilecek, belki de ışık tutabilecek projelere imza atmamız lazım. Bu nedenle proje bürolarının zenginleştiği değil; halkımıza sunulan, o kültür kodlarıyla halkın yaşamıyla bütünleşen, eleştirilen yönleriyle de gelişen; Cumhuriyet değerlerimize özgü mimarilerin ve yaşam alanlarının oluşturulduğu bir anlayışı ortaya koyalım dedik. Bu sebepten ötürü proje yarışmalarına, kültür-sanat yarışmalarına önem vermekteyiz ve bundan sonra da önem vereceğiz. Birçok oda ile iş birliği içerisinde, protokoller çerçevesinde; rant sağlayan değil, hizmet sağlayan bir belediyecilik, şeffaf belediyecilik adına hep birlikte ortaklaşa çalışıyoruz. Buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu çerçevede bizlere destek veren kıymetli jüri üyelerimizin tamamına, akademisyenlerimize, hocalarımıza, oda başkanlarımıza, yöneticilerimize, muhtarlarımıza ve bu konuda bize katkı sağlayan mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hedefimiz tektir, halka hizmet, halka hizmettir. Bu anlayışla iyilik ışığında çalışmaya devam edeceğiz."

Süreç şeffaf yürütüldü

Yarışmanın jüri başkanlığını Mimar Melike Altınışık üstlenirken, asil jüri üyeleri arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Gözer, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Canan Bilsel, Mimar Kutlu İnanç Bal, Mimar Murat Tabanlıoğlu, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Oktan Nalbantoğlu ve Mimar Semra Uygur yer aldı. Yedek jüri üyeleri ise Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Özgenel, Peyzaj Mimarı Melike Temiz Özçelik ve Mimar Tolga Obuz'dan oluştu.

Programda söz alan jüri üyeleri de değerlendirme sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Jüri üyeleri, projelerin belirlenmesinde izlenen kriterleri, tasarımların özgünlük, uygulanabilirlik ve kentle kurduğu ilişki açısından nasıl ele alındığını anlattı. Sürecin şeffaf ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan jüri üyeleri, yarışmanın hem mesleki gelişime katkı sunduğunu hem de kente değer katacak nitelikli fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Ödüller sahnede verildi

Törende ödül kazanan tasarımcılar sahneye tek tek davet edilerek ödülleri takdim edilirken, Özarslan tarafından jüri üyelerine de çiçek takdim edildi. Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise davetliler jüri üyelerine merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu, jüri üyeleri de soruları yanıtlayarak değerlendirme sürecine ilişkin bilgi verdi.