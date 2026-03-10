Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftar Sofrasında Çubuk, Kalecik ve Akyurtlularla Buluştu - Son Dakika
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftar Sofrasında Çubuk, Kalecik ve Akyurtlularla Buluştu

10.03.2026 10:15  Güncelleme: 10:57
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı. Özarslan, ilçede kimsenin aç kalmayacağını ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlayacaklarını ifade etti.

HABER: Zeynep Özmen

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Çubuk, Kalecik ve Akyurtlu vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Özarslan'ın yanı sıra Kalecik Kaymakamı Melih Aydoğan, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 21. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Müjdat Kayayerli, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanvekili İsmail Özel, AK Parti Kalecik İlçe Başkanı Satılmış Karadoğan, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, BBP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Tüfekçi, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Alagöz, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Kalecikspor Kulübü Başkanı Sedat Tüfekçioğlu, Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Burak Arpacı, Kalecik Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Gökhan Balcı, Çubuk Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fuat Tuyan, Çubuk ABAD 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Tuğluca, Anadolu Kültürünü Koruma ve Araştırma Vakfı Genel Başkanı Bektaş Avcı, Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftçi, Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu, Bürokrat Ankaralılar Dernek Başkanı Mustafa Akdoğan, 1453 Gençlik Derneği Başkanı Serkan Ülker, STK temsilcileri, dernek ve federasyon yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuklara hitaben yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemini vurgulayan Özarslan, şunları söyledi:

"Davası, insanlık davası olan bir milletiz"

"Allah'ımıza şükürler olsun gönlü iman dolu, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine sahip çıkan siz güzel hemşehrilerimizle aynı iftar sofralarını paylaşmanın onur ve gururunu yaşıyor, aynı duaları paylaşıyoruz. Keçiören'de sizlere söz verdik. Dedik ki biz kimseyi hiçbir zaman ayırt etmeyeceğiz. Bizim bulunduğumuz ilçede kimse yatağa aç girmeyecek. Kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Yaşlısına, engellisine bakılacak. Sabah kalktığında evladını okula gönderemiyorsa servis desteğini biz karşılayacağız. Kısacası tek bir hak davası için yola çıktık. Bu dava insanlık davasıdır. Bizler bulunduğumuz yerde davası insanlık davası olan bir milletiz. Onun için sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları değil; Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da ve daha birçok coğrafyada insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını bir teminat olarak görmektedir. Bu millet, aziz millettir. Bu millet, ölümsüz Müslüman Türk devletinin bizlere emanet ettiği eşsiz bir millettir. Bu milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bugün milli birlik ve beraberlik zamanıdır. Hepimizin hedefi bellidir; hak, hukuk ve adalet yoludur. Yüce Mevla'm bizlerin birlikteliğini ve beraberliğini bozmasın. Yaptığınız ibadetleriniz, tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar kabul ve makbul olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Yerel Haberler, Keçiören, Kalecik, Güncel, Çubuk, İftar, Son Dakika

