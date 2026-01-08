Keçiörenli Çocuklardan Müze Ziyareti - Son Dakika
Keçiörenli Çocuklardan Müze Ziyareti

08.01.2026 09:40  Güncelleme: 10:37
Keçiören Belediyesi’ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören 4–5 yaş grubu öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti. Müze rehberleri ve öğretmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, müzedeki sergi alanlarını gezerek gözlem yapma ve keşfetme imkanı buldu. Etkinlik kapsamında çocuklara, bilim ve doğa konusunda bilgiler aktarıldı. Gezi boyunca en çok ilgiyi dinozorlara ait fosil ve kalıntılar gördü. Milyonlarca yıl öncesine ait, farklı coğrafyalardan getirilen örnekler çocuklar tarafından ilgiyle incelendi. Sergilenen materyaller ile öğrenciler, geçmişte yaşamış canlılar ve dünyanın oluşum süreci hakkında temel bilgiler edindi.

Geziler devam edecek

Keçiören Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi yetkilileri, çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitim gezilerinin devam edeceğini belirtti. Program kapsamında farklı müze ve kültür duraklarının da miniklerle buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
