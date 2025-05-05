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Kedi Hani Hayata Döndü!

Kedi Hani Hayata Döndü!

Konya'da balkondan düşen Hani, tedaviyle sağlığına kavuştu ve dişleriyle yeniden normal beslenmeye başladı.

05.05.2025 11:26
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Konya'da 4. kattan düşünce dişleri kırılan kedi "Hani", kanal tedavisi ve kompozit kaplamayla beslenme düzenini yeniden kazandı.

Bir süre önce balkondan düşen kedi "Hani"nin vücudundaki bazı kemikleri ve dişleri kırıldı.

Kedinin sahibi 10 yaşındaki Esil Akdemir, ailesinin yardımıyla kediyi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Kırılan kemikleri nedeniyle ameliyat edilen kedinin daha sonra dişlerine kanal tedavisi uygulandı.

İki ay sıvı gıdalarla beslenen kedi, yeni dişlerine kavuştuktan sonra normal beslenme rutinine döndü.

"Dişlerin her ikisinde de kırıklar vardı"

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Hilmican Ergin, AA muhabirine, sahibinin kediyi yüksekten düşmesi sonucu hastaneye getirdiğini söyledi.

İlk müdahalede kedinin ön ayaklarında ve vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğunu tespit ettiklerini anlatan Ergin, "Acil müdahaleleri yapıldı. Aynı zamanda üst çenesinde de köpek dişleri diye tabir ettiğimiz dişlerin her ikisinde de kırıklar vardı. Dişin içindeki canlı kısmın açıkta olduğunu gözlemledik." dedi.

"Kompozit kaplamayla dişlere eski formunu kazandırdık"

Ergin, kanal tedavisi yapılabileceği konusunda bilgilendirmede bulununca kedi sahibinin şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Önce 'Böyle bir tedavi kedilerde de yapılabilir mi?' diye çok şaşırdı. Bilinçli davranarak bunu kabul etti. Kedimizin diş kırıkları, beslenmesini engelleyen, ağrı yapan ve enfeksiyon riski oluşturan bir durumdu. Üzerine kompozit kaplamayla dişlere eski formunu kazandırdık. Kedimiz sağlığına kavuştu, belli aralıklarla kontrole çağırıyoruz. Kompozitler, zamanla aşınabiliyor, kırılabiliyor. Bunları yeniliyoruz."

İnsanlarda yapılan işlemin neredeyse aynısını uyguladıklarına işaret eden Ergin, şöyle devam etti:

"Kedi ve köpeklerin hatta diğer hayvanların diş yapıları, anatomik özellikleri, kanallarının şekilleri insanlara göre farklılık gösteriyor. Hayvanların anatomisini bilerek, buna uygun materyaller kullanarak, aynı işlemleri yapıyoruz. Dişin iç kısmındaki sinirlerin de bulunduğu canlı dokuyu uzaklaştırıp, farklı materyallerle dolduruyoruz. Dişin üst kısmını da dayanıklı malzemelerle tamamlıyoruz. Bunu dişlerin anatomik pozisyonuna uygun kapanmasına özen göstererek şekil veriyoruz."

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan ise hayvanlarda görülen her türlü hastalığın tanısının konulup, tedavisini yapabilecek donanımda bir hastaneye sahip olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kedi Hani Hayata Döndü! - Son Dakika

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