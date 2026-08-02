Kedi, Ütü Masasıyla Kurtarıldı

Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, vatandaşların evlerinin penceresinden çatıya uzattıkları ütü masasıyla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kediyi fark eden Ayşe Gürbüz ile arkadaşları Tuğçe Duman ve Meryem Yılmaz, hayvanı kurtarmak için harekete geçtiler.

Kediyi zarar görmeden almak için evlerinin penceresinden ütü masasını çatıya uzatan Gürbüz ve arkadaşları, dikkatli bir çalışmayla kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı.

Ütü masası yardımıyla kurtarılan kedi, Gürbüz tarafından koruma altına alındı.