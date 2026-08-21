Kediler İdrarlarıyla Birbirlerini Tanıyor - Son Dakika
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Kediler İdrarlarıyla Birbirlerini Tanıyor

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Bilim insanları, kedilerin idrar kokularıyla birbirlerini tanıdığını keşfetti.

Bilim insanları, evcil kedilerin, idrarlarının bileşim profilleri birbirinden farklı olduğu için birbirlerini idrarlarını koklayarak tanıdıklarını tespit etti.

EurekAlert sitesinin haberine göre, Japonya'daki Iwate Üniversitesi önderliğinde Japonya, Almanya ve İspanya'dan oluşan uluslararası araştırma ekibi, davranışsal deneyleri kimyasal analizlerle birleştirerek, kediler arasında farklılık gösteren bir yağ asidi keşfetti.

Araştırmacılar, ilk olarak kedilere, diğer kedilere ait idrar kokularını koklattı. Aynı idrar, bir süre sonra koklatıldığında kedilerin yavaş yavaş onu koklama sürelerini azalttığı ancak başka bir kedinin idrarı sunulduğunda koklama sürelerinin tekrardan arttığı gözlemlendi.

Aylar sonra bile daha önce karşılaşılan idrar kokularına verilen tepkilerde azalma görüldü. Bu da araştırmacılara "idrar kokularının kendilerine has bir maddeye sahip olduğunu ve kedilerin bunu akıllarında tuttuklarını" düşündürdü.

Bu durumun ardından araştırmacılar, bireysel koku tanımaya katkıda bulunabilecek idrar moleküllerini belirlemeye çalıştı.

Yapılan araştırmaların ardından bilim insanları, her kedide farklı bir yapıda bulunan ve kediye özgü ayırt edilebilen bir yağ asidi keşfetti.

Bilim insanları, kedi ailesinin diğer üyeleri olan aslanlar, kaplanlar, leoparlar, jaguarlar ve vaşaklar da dahil olmak üzere çeşitli kedigiller türlerinde de aynı araştırmayı yaptı ve bu hayvanlarda da söz konusu yağ asidinin farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı.

Ancak araştırmacılar, "vahşi" olarak adlandırılan bu kedi türlerinin, söz konusu yolla birbirlerini ayırt edip etmediğiyle ilgili henüz bir bulguya rastlanmadığını aktardı.

Çalışma, "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kediler İdrarlarıyla Birbirlerini Tanıyor - Son Dakika

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