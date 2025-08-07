Kediler İsimlerini Ayırt Edebiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kediler İsimlerini Ayırt Edebiliyor

07.08.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, kedilerin insan isimlerini ayırt edebilme yeteneğini ortaya koydu.

Uzmanlar, hem avcı hem av olarak bilinen kedilerin evcilleştirildiklerinde klasik koşullanma ve zihinsel bağdaştırmayla kendi isimlerini ve bazı kelimeleri algılayabildiğini belirtiyor.

Dünyada birçok hayvansever, yaşamlarında kendilerine eşlik etmesi için kedi, köpek, kuş gibi hayvanları sahipleniyor.

Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneğinin 2025 tarihli anketine göre, yaklaşık 68 milyon evde köpek, 49 milyon evde ise kedi yaşıyor.

Yapılan araştırmalar, kedi sahiplerinin evcil hayvanı olmayanlara göre fizyolojik olarak daha sağlıklı olduğunu, bu sevimli canlıların depresyon, kaygı bozukluğu, stres ve uyku bozukluğu gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ortaya koyuyor.

8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü kapsamında, Japonya'daki Sophia Üniversitesinden Dr. Atsuko Saito ve ABD'deki Pennsylvania Üniversitesinde Hayvan Sağlığı Profesörü James Serpell, kedilerin davranışlarına ve insanlarla iletişim şekillerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kediler, isimlerini ayırt edebiliyor

Dr. Saito ve çalışma arkadaşları, 2019'da evcil ve kedi konseptli kafelerde yaşayan kedilerle, isimlerini ayırt edip edemediklerine ilişkin bir araştırma yürüttü.

Buna göre, evcil kedilerin, tanımadıkları birisi söylüyor olsa dahi isimlerini nesne isimlerinden ya da diğer kedilerin adlarından ayırt edebildiği ortaya koyuldu.

Dr. Atsuko Saito, kedilerin, kendi isimlerini, ödül maması gibi anlamlı bir uyarıcı olan eylemlerle bağdaştırdığını ifade ederek, araştırma kapsamında bu hayvanların isimlerini ayırt edip edemediklerini görebilmek için aynı tonda farklı kelimelerle farklı kişiler tarafından seslenildiğini anlattı.

Saito, kedilerin isimlerini ayırt edebilmesinin, insanlar tarafından üretilen ses birimlerini dahi ayırt edebilme kabiliyetini ve insan konuşmasını kısmen anlayabildiklerini gözler önüne serdiğini söyledi.

- Kediler, yalnızca kendileri istediğinde insanlara yaklaşıyor

Saito, köpeklerin 1000'i aşkın kelimeyi ayırt edebildiğini, kedilerinse bu kadar kapsamlı bir eğitim için yeterli motivasyonu bulunup bulunmadığının belirsiz olduğunu vurgulayarak, yine de bazı kedilerin çok sayıda kelime öğrenebildiğine dikkati çekti.

"Köpeklerin insanlara yönelik bilişsel kabiliyetine ilişkin araştırmaların 2000'lerde yaygınlaşmasıyla köpekleri araştıran birçok kişi kedilerin o kadar zeki olmadığına inanmaya başladı." ifadesini kullanan Saito, kendi çalışmalarının, bunun aksini ortaya koyar nitelikte olduğunu belirtti.

Saito, "Çok farklı evcilleştirilme tarihlerine bakılırsa bu, kedilerin bilişsel kabiliyetinin şaşırtıcı seviyede yüksek olduğuna işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kedilerin daha "soğukkanlı ve bağımsız" hayvanlar olarak algılanmasına ilişkin Saito, "Kediler, yalnızca kendileri için uygun olduğunda insanlara yaklaşma ya da yanıt verme eğilimi sergiliyor. Bu, kedilerin bağımsız olduğu fikrini destekliyor." dedi.

Saito, bazı araştırmaların, kedilerin yüz ifadeleri olduğunu ortaya koyduğunu ancak insanların bunu ayırt etmekte zorlandığını ifade etti.

Hem avcı hem de av olan kediler

Pennsylvania Üniversitesinden Hayvan Sağlığı Profesörü Serpell, kedilerle köpekler arasındaki farklılıkların birçok kişinin dikkatini çektiğini kaydetti.

Kedisever insanların, kedilerin bağımsız karakteri olmasını sevdiğini söyleyen Serpell, hem avcı hem de av sınıfından sayılan bu hayvanların ilginç olduğunu dile getirerek "(Kediler) Avcı olmanın getirdiği özgüvene sahipken aynı zamanda normalde korkutucu gelmeyen şeylerden çok korkabiliyor." diye konuştu.

Klasik koşullanma ile kelimeleri öğreniyorlar

Serpell, kedilerin bazı kelimeleri ödüllerle ya da kendileriyle bağdaştırmasını "klasik koşullanma" olarak niteleyerek, "Kedi, belli bir sesin olumlu bir anlamı olduğuna ilişkin zihinsel bağlantıyı kuruyor." ifadesini kullandı.

Köpeklerin dil algısının daha geniş olduğunu ancak kediler hakkındaki araştırmaların henüz yeterli olmadığını aktaran Serpell, uzun zamandır insanlarla yaşayan kedilerin söylenenlere daha duyarlı hale geldiğine dikkati çekti.

Serpell, kedilerin insanlarla kurduğu ilişkilerin, diğer kedilerle yaban hayatta kurduklarından daha farklı hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kediler, soyları gereği yalnız yaşayan hayvanlardır. Birbirleriyle de çok etkileşimde bulunmuyorlar. Ancak kedileri özellikle de yavruyken sahiplendiğimizde onların ebeveyni rolünü üstleniyoruz. Bunu asla kaybetmiyorlar, bu nedenle insanlara bağlı ilişkiler geliştiriyorlar."

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Eğitim, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kediler İsimlerini Ayırt Edebiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:26:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kediler İsimlerini Ayırt Edebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.