Kedinin Miyavlamasıyla RTX 4090 Yangınından Kurtulan Oyuncu - Son Dakika
08.04.2026 12:20
Tayvan'da bir oyuncunun MSI RTX 4090 ekran kartındaki ısınma problemi nedeniyle duman çıkması sonrasında, kedisi panik içinde miyavlayarak sahibini uyardı. Bu olay, modern donanımlardaki dijital sensörlerin aşırı ısınma durumlarını bildiremediği bir durumda kedinin içgüdüsünün yaşam kurtarıcı olabileceğini gösterdi.

Tayvan'da yaşayan bir oyuncu, MSI RTX 4090 Gaming Trio ekran kartı kullanırken, kartın 16-pinli güç konnektörü aşırı ısınarak erimeye ve duman çıkarmaya başladı. Bu sırada evdeki kedisi, dumanı ve plastik kokusunu fark ederek sahibine sürekli ve panik halinde miyavladı. Kullanıcı, kedisinin tuhaf davranışı üzerine odaya koştu ve bilgisayar kasasından yoğun duman yükseldiğini görerek fişi prizden çekip yangını önledi.

RTX 4090'ın piyasaya çıktığı 2022'den beri devam eden konnektör erimesi vakaları genellikle kullanıcı hatalarına bağlanıyordu, ancak bu vakada kullanıcı kablonun doğru takıldığını ve düzenli kontrol edildiğini belirtti. Olay, modern donanımlardaki dijital sensörlerin aksine bir evcil hayvanın içgüdüsünün hayat kurtarıcı olabileceğini gösterdi, sosyal medyada esprili 'Catguard' yorumlarına yol açtı. RTX 4090 sahiplerine, yanık kokusu alındığında sistemi kapatmaları ve kabloları dikkatle kontrol etmeleri uyarısı yapıldı, NVIDIA ve MSI'dan henüz resmi açıklama gelmedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güncel, Tayvan, Oyun, MSI, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
