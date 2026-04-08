Kedinin Miyavlamasıyla RTX 4090 Yangınından Kurtulan Oyuncu

Tayvan'da yaşayan bir oyuncu, MSI RTX 4090 Gaming Trio ekran kartı kullanırken, kartın 16-pinli güç konnektörü aşırı ısınarak erimeye ve duman çıkarmaya başladı. Bu sırada evdeki kedisi, dumanı ve plastik kokusunu fark ederek sahibine sürekli ve panik halinde miyavladı. Kullanıcı, kedisinin tuhaf davranışı üzerine odaya koştu ve bilgisayar kasasından yoğun duman yükseldiğini görerek fişi prizden çekip yangını önledi.

RTX 4090'ın piyasaya çıktığı 2022'den beri devam eden konnektör erimesi vakaları genellikle kullanıcı hatalarına bağlanıyordu, ancak bu vakada kullanıcı kablonun doğru takıldığını ve düzenli kontrol edildiğini belirtti. Olay, modern donanımlardaki dijital sensörlerin aksine bir evcil hayvanın içgüdüsünün hayat kurtarıcı olabileceğini gösterdi, sosyal medyada esprili 'Catguard' yorumlarına yol açtı. RTX 4090 sahiplerine, yanık kokusu alındığında sistemi kapatmaları ve kabloları dikkatle kontrol etmeleri uyarısı yapıldı, NVIDIA ve MSI'dan henüz resmi açıklama gelmedi.