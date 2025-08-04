Kedisini Yakalamaya Çalışırken Balkonundan Düştü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kedisini yakalamaya çalışırken 5'inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düşen Z.E.A. (14) isimli kız çocuğu, yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3528 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Z.E.A. isimli kız çocuğu, 7 katlı apartmanın 5'inci kattaki dairesinde kedisini yakalamaya çalıştığı sırada balkondan toprak zemine düştü. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.