Kediye Çarpmamak İçin Araziye Yuvarlandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kediye çarpmamak için Gürsel Ü.'nün manevra yaptığı otomobil, araziye yuvarlandı. Kazada Gürsel Ü. yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karasamsun Mahallesi Fatma Hatun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gürsel Ü.'nün kediye çarpmamak için manevra yaptığı 55 AKD 221 plakalı otomobil, boş araziden yuvarlandı. Otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gürsel Ü., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gürsel Ü., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.