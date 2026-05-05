Kediye Deterjan Sıkan Çalışana Adli Kontrol - Son Dakika
05.05.2026 18:17
Karamürsel'de sokak kedisine deterjan sıkan market çalışanı serbest bırakıldı, iş akdi feshedildi.

(ANKARA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sokak kedisinin yüzüne sıvı deterjan sıktığının belirlenmesinin ardından gözaltına alınan market çalışanı, adli kontrolle serbest bırakıldı, iş akdi feshedildi.

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Karamürsel'de sokak kedisinin yüzüne sıvı deterjan sıktığının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan market çalışanının, savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

Olayın ardından korumaya alınan kedinin ise sahiplendirildiği ve "Dora" isminin konulduğu belirtildi.

Market zincirinden açıklama: "Konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir"

Kadının çalıştığı süpermarket zinciri ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır."

Sosya medyada tepki çekmişti

Karamürsel ilçesinde market çalışanı bir kadının, yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktığı anlar, cep telefonuyla görüntülenmişti. Sosyal medyadan paylaşılan ve tepkilere neden olan videoda, arabanın altına kaçmasına rağmen kediye sprey sıkmaya devam eden kadının hareketine, diğer zincir market çalışanlarının güldüğü duyuluyor.
Kaynak: ANKA

