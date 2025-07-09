Konya'da bir apartmanda kediye şiddet uyguladığı güvenlik kamerasıyla görüntülenen şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki apartmanın koridorunda bir kişinin, kediyi sert şekilde yere fırlattığı anın güvenlik kamerası görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen A.Ş., gözaltına alındı.
Emniyete götürülen A.Ş'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kediye Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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