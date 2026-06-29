Osmaniye'de patisi pencere korkuluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin patisini pencere korkuluğuna sıkıştırdığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, levye yardımıyla korkuluk demirini gevşeterek kediyi kurtardı.
Sağlık kontrolleri yapılan kedi sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kediyi Patisinin Sıkıştığı Yerden İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)