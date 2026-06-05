Kefrbuhum'da Tahıl Silolarında Patlama

Suriye'nin Hama ilinin güney kırsalında bulunan Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.
Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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