Kefrbuhum'da Tahıl Silolarında Patlama

Suriye'nin Hama ilinin güney kırsalında bulunan Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Kefrbuhum köyünde tahıl silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.