Keiko Fujimori Seçimlerin 2. Turuna Kalmayı Garantiledi

Peru basınına göre, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori 7 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalmayı garantiledi.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) son güncellemesine göre, 12 Nisan'da düzenlenen seçimlerde sandıkların yüzde 82'si açıldı.

Buna göre Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori, yüzde 16,88 oy ile seçimlerde ilk sırada yer aldı.

Aşırı sağcı Popüler Yenilenme Partisi (Renovacion Popular) adayı Rafael Lopez Aliaga, oyların yüzde 12,51'ini alırken, İyi Yönetim Partisi (Partido del Buen Gobierno) adayı Jorge Nieto yüzde 11,64 ile üçüncü sırada yer aldı.

Solcu aday Roberto Sanchez yüzde 10,77, Popülist aday Ricardo Belmont yüzde 10,6, komedyen Carlos Alvarez yüzde 8,3 ve merkez solun adayı Alfonso Lopez liderliğindeki Şimdi Ulus Partisi (Ahora Nacion) ise yüzde 7,6 ile diğer adayları takip etti.

İkinci sırada yer alan aday, seçimlerin iptal edilmesini istedi

Mevcut tabloda Fujimori'nin ardından seçimde ikinci sırada yer alan Rafael Lopez Aliaga, sonuçların hileli olduğunu öne sürerek seçimlerin iptal edilmesini istedi.

Oy pusulalarının, sandıkların ve diğer seçim materyallerinin teslimatında "kasıt" olduğunu savunan Aliaga, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seçim hilesi ile karşı karşıyayız. (Venezuela Devlet Başkanı) Maduro Venezuela'nın en kötü döneminde bile bunu yapmamıştı." ifadesini kullandı.

Destekçilerinden sokağa çıkmasını isteyen Aliaga, şunları söyledi:

"Halkın iradesine karşı gelmek, demokratik bir rejimde işlenebilecek en ağır suçlardan biridir. Bu süreç en başından bu yana kusurludur. Bay Corvetto (Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi Başkanı) bir an önce istifa etmeli ve yargılanmalıdır. Halkın iradesini çalmaya çalışan bir mafya ile karşı karşıyayız. Lima'daki masaların yüzde 13'ünün açılmasına izin verilmedi. Bu istatistiksel olarak imkansız bir durum, normalin 13 katı bir aksaklıktan bahsediyoruz. Geleceğinizi çalmalarına izin vermeyin, sokaklara çıkalım."

Fujimori ise konutundan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adaylar arasındaki rakamlar birbirine çok yakın. Yapılması gereken, sonuçları sağduyu ve ihtiyatla beklemektir." diye konuştu.

Öte yandan Lopez'in çağrısıyla başkent Lima'da sokağa çıkan bir grup Perulu, seçimde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü, ONPE'yi protesto etti.

Ne olmuştu?

Peru'daki seçim günü, başkent Lima'daki önemli oy verme merkezlerinde seçim materyallerinin eksikliği nedeniyle büyük gecikmelerle başlamıştı.

Söz konusu aksaklık, yaklaşık 52 bin seçmenin oy kullanamamasına yol açmıştı.

Peru basınına göre, yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Seçim Jürisi (JNE), daha önce örneğine rastlanmamış bir karara imza atarak, ilgili merkezlerde oy verme işleminin bir süre daha uzatma kararı almıştı.

Seçim organizasyonundan sorumlu ONPE, sorunun sevkiyattan sorumlu yüklenici firmadan kaynaklandığını duyurmuştu.

Bazı noktalarda seçim materyallerinin, oy verme işleminin başlamasından ancak beş saat sonra merkezlere ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ile Amerikan Devletleri Örgütü (OEA) gözlem heyetleri, seçim gününde herhangi bir usulsüzlük bildirilmediğini ve seçmen katılımının oldukça yüksek olduğunu rapor etmişti.

Son 10 yılda 8 devlet başkanının değiştiği siyasi kriz sarmalındaki Peru'da, 27,3 milyondan fazla seçmen 2026-2031 dönemi için yeni yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına çağrılmıştı.