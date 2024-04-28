KEİPA Üyeleri Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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KEİPA Üyeleri Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı Ziyaret Etti

KEİPA Üyeleri Zonguldak\'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası\'nı Ziyaret Etti

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, Zonguldak'ta düzenlenen toplantı kapsamında Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti. Maden Müzesi'nde madencilik tarihi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun çalışma şartları hakkında bilgi alan heyet, ardından Gökgöl Mağarası'nı gezdi. Mağara, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve yeni keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olmaktadır.

28.04.2024 17:25
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.

KEİPA Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu 62'nci toplantısı kapsamında kente gelen heyet, toplantı sonrası Maden Müzesi'ni gezdi.

"Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'ndeki gezide madencilik tarihi anlatıldı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı'nda madencilerin çalışma şartları, ocağın işleyişi ve çalışma süreci aktarıldı.

Heyet daha sonra galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası'nı gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KEİPA Üyeleri Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KEİPA Üyeleri Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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