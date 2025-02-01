Keith Siegel Esaretten Kurtuldu

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(ANKARA) - İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki rehine takasında ABD-İsrail vatandaşı olan Keith Siegel Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "484 günün ardından Keith nihayet esaretten kurtuldu" açıklamasını yaptı.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında dördüncü rehine takası bugün yapılıyor. İsrailli rehineler Yarden Bibas ve Ofer Kalderon, bugün sabah saatlerinde Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim edildi. İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre ABD-İsrail vatandaşı olan Keith Siegel, Gazze kentindeki Gazze limanında Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Siegel'in İsrail topraklarında olduğu bildirildi.

IDF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "484 günün ardından Keith nihayet esaretten kurtuldu" denildi.