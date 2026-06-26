Kekemeliği Aşan Öğrenciler

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Türkçe Öğretmeni Esra Tekeş, kekemelik sorunu yaşayan 5'inci sınıf öğrencileri Hamza Batum ve Ömer Erik ile 6 hafta boyunca sesli okuma teknikleri üzerine çalışarak konuşma ve dil terapistlerinin de görüşleri doğrultusunda öğrencilerin okuma performansını artırdı. Yaşadıkları sorun nedeniyle okula gelmek istemediğini belirten Hamza Batum, "Şimdi daha rahat okuyabiliyorum ve konuşabiliyorum. Bu sayede okula gelme isteğim daha çok arttı. Şimdi derslerime daha iyi katılıyorum ve arkadaşlarımla daha iyi sohbet ediyorum" dedi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe Öğretmeni Esra Tekeş, 5'inci sınıf öğrencileri Hamza Batum ve Ömer Erik'in kekemelik sorunu yaşadığını fark etti. Tekeş, Batum ve Erik ile 6 hafta boyunca sesli okuma teknikleri üzerine çalışarak konuşma ve dil terapistlerinin görüşleri doğrultusunda bir uygulama yürüttü. Çalışma sonunda Hamza'nın bir dakikada okuduğu kelime sayısı 63'ten 118'e, Ömer'in ise 58'den 113'e yükselirken, öğrencilerin konuşma ve okuma becerilerinde yaklaşık yüzde 70 iyileşme sağlandı. Aynı zamanda bu sorunları nedeniyle okula gitmek istemeyen öğrencilerin devamını sağladı.

'DİLSEL PROBLEMİ OLAN BİRÇOK ÖĞRENCİ İÇİN DESTEKLEYİCİ NİTELİKTEDİR'

Esra Tekeş, sesli okuma tekniklerini uyguladıklarını ifade ederek, "Kekemelik problemi olan iki öğrencimiz vardı ve biz onları okul ortamında eğitim öğretim faaliyetlerine ve sosyal etkinliklere nasıl daha iyi katabiliriz diye düşündük ve bir çalışma yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizle 6 hafta boyunca bir araya geldik ve onlarla sesli okuma yöntem ve tekniklerini uyguladık. Süre tutarak sesli okuma, koro halinde sesli okuma ve nefes tutarak sesli okuma gibi teknikleri uyguladık. Aynı zamanda çalışmalarımızı bilimsel bir temele oturtmak amacıyla alanında uzman konuşma ve dil terapistlerinin görüş ve önerilerinden faydalandık. Yaptığımız bu yöntem ve teknikler sonucunda öğrencilerimizin okuma performansında artış gözlemledik. Hamza Batum adlı öğrencimiz ilk hafta 63 kelime okurken, 6'ncı haftanın sonunda 118 kelimeyi okumayı başardı. Ömer Erik adlı öğrencimiz ilk hafta 58 kelime okuyorken, 6'ncı haftanın sonunda 113 kelime okudu. Öğrencilerimiz ile birlikte yaptığımız etkinliklerde yüzde 70 gibi bir başarı sağlamış olduk. Bizim en büyük kazanımımız sadece sayısal verilerden ibaret değildi. Öğrencilerimizin özgüvenlerinde bir artış yaşandı. Eğitim öğretim faaliyetlerine daha etkili bir şekilde katılmalarını sağladı. Aynı zamanda konuşma sırasında kaygı düzeylerinde bir azalma ve kendilerini daha iyi bir şekilde ifade ettiklerini gözlemledik. Bu çalışma bizlere şunu göstermiştir; Dilsel problemi olan birçok öğrenci için destekleyici olacak niteliktedir. Öğrencilerimizin öğretmenlerle, aileleriyle ve arkadaşlarıyla iletişimleri bir hayli gelişti. Öğrencilerimizin okuma hızı artınca okula gelmedeki istekleri de arttı. Eğitim öğretim ortamına daha aktif bir şekilde rol oynamaya başladılar ve bu bizi de oldukça memnun etti" diye konuştu.

'OKULA GELME İSTEĞİM DAHA ÇOK ARTTI'

Yaşadığı sorun nedeniyle ilk başta okula gelmek istemediğini söyleyen 5'inci sınıf öğrencisi Hamza Batum, "Ben konuşmakta ve okumakta çok zorluk çekiyordum. Bu yüzden özgüvenimi kaybettiğim için okula gelmek istemiyordum. Esra öğretmenim bu durumu fark etti. Onunla beraber bu problemi çözmek için çalışmalar yaptık. Öğretmenim benimle çok ilgilendi. Uzun süre birlikte çalıştık. Ben daha rahat okuyabiliyorum ve konuşabiliyorum. Bu sayede okula gelme isteğim daha çok arttı. Şimdi derslerime daha iyi katılıyorum ve arkadaşlarımla daha iyi sohbet ediyorum. Benimle ilgilenen öğretmenime teşekkür ediyorum. Öğretmenimi çok seviyorum" dedi.