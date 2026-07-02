Kekik Toplamak İçin Gittiği Dağda Hayatını Kaybetti

KONYA'da kekik toplamak için dağlık alana gittikten sonra haber alınamayan Ali Osman Erben'in (68), cansız bedeni bulundu.

Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi'nde oturan Ali Osman Erben, salı günü sabah saatlerinde dağlık alana kekik toplamaya gitti. Erben'in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Erben'in cansız bedenine ulaştı. Kayalıklardan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ali Osman Erben'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.