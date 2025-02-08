Kel Dağı\'na Yılın İlk Karı Düştü

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HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Kel Dağı'na yılın ilk karı yağdı.

Bir bölümü Suriye sınırlarında kalan ve aktivitesini yitirmiş volkanik bir dağ olan Kel Dağı'nın zirvesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Samandağ sahilinden deniz manzarasıyla görülen dağın görsel güzelliği büyük ilgi çekti.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,