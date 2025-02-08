Kel Dağı'na Yılın İlk Karı Düştü - Son Dakika
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Kel Dağı'na Yılın İlk Karı Düştü

Kel Dağı\'na Yılın İlk Karı Düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Kel Dağı'nın zirvesi, yılın ilk karı ile beyaza büründü. Suriye sınırlarında bulunan volkanik dağ, deniz manzarasıyla birlikte büyük ilgi gördü.

08.02.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
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HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Kel Dağı'na yılın ilk karı yağdı.

Bir bölümü Suriye sınırlarında kalan ve aktivitesini yitirmiş volkanik bir dağ olan Kel Dağı'nın zirvesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Samandağ sahilinden deniz manzarasıyla görülen dağın görsel güzelliği büyük ilgi çekti.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kel Dağı'na Yılın İlk Karı Düştü - Son Dakika

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