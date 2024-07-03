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Kelebek hastası Ayşenur için 120 metrelik beton yol asfaltlandı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Akoluk mahallesinde ikamet eden ve kelebek hastası olduğu için toza maruz kalmaması gereken Ayşenur Aşkım Seymen'in sağlığı için 120 metrelik beton yol asfalt ile kaplandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk mahallesinde yaşayan ve kelebek hastası olan 20 yaşındaki Ayşenur Aşkım Seymen'in sağlığı, evlerinin önünden geçen beton yoldan kalkan tozlar nedeniyle olumsuz etkileniyordu. Ayşenur'un babası Adem Seymen, Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek beton yolun asfalt ile kaplanması talebinde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın talimatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 120 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki beton yolu asfalt ile kapladı, böylece araçların geçişi sırasında oluşan tozlanmanın önüne geçildi.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu, "Adem Seymen isimli vatandaşımız, bir dilekçe yazarak mahallesindeki yolun asfaltlanması için bize müracaatta bulundu. Kızının kelebek hastası olduğunu, beton yoldan kalkan tozun ve oluşan kirliliğin hastalığını tetiklediğini, raporlarıyla birlikte bize iletti. Biz de konuyu Belediye Başkanımız sayın Ahmet Kaya'ya ilettik. Başkanımız bu konudaki hassasiyetini bizlere bildirerek talimat verdi. Bunun üzerine Akoluk Aydınlı mevkiindeki 120 metrelik yolda, beton üzerine asfalt dökme işimizi öncelikli programımıza aldık. Toza maruz kalmaması gereken Ayşenur için kollarımızı sıvadık ve harekete geçtik. Buradaki asfaltlama çalışmamızı en kısa sürede tamamlayarak kızımızın daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayacağız" dedi.

Ayşenur Seymen'in babası Adem Seymen, söz konusu yolun asfaltlanması için uzun zamandır girişimlerde bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kızım kelebek hastası. Uzun zamandır yolun asfaltlanması için müracaat etmemize rağmen yolumuz yapılmamıştı. Mevcut yol betondu ve aşırı tozlanma, kirlilik oluşuyordu. Kızım hasta olduğu için bu tozdan rahatsız oluyor, etkileniyor ve dışarı çıkamıyordu. Uzun süredir yaptığımız müracaatlar bugün sonuçlandı. İlgilenen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya beyden, Fen İşleri Müdürümüz ve ekip arkadaşlarından, Allah razı olsun. Sıkıntımız giderildi, herkese çok teşekkür ediyorum."

Vücudu koruyan bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı doku ve organlara saldıran antikorlar ürettiği romatizmal kelebek hastalığına sahip olan Ayşenur Aşkım Seymen de, evlerinin önündeki yolun asfaltlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.