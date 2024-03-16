CHP Milletvekili Şevkin, Kelebek Köyü\'ndeki ulaşım sorununu gündeme getirdi

Güncel

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, seçim bölgesi Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kelebek Köyü'ndeki yurttaşların ulaşım sorunları nedeniyle ürünlerini satmak için pazara gidemediğini açıkladı. Yolcu treninin köyde durmadığını ve bilet satışının artık internetten yapıldığını ifade eden Şevkin, "İnternetin çekmediği bir ortamda insanlara bu eziyeti yapmak zulümdür. Burada bu insanların ulaşımını sağlamak en önemli kamusal hizmettir. Devlet Demir Yolları'nı, Ulaşım Genel Müdürlüğü'nü göreve davet ediyorum. Bu insanların mağduriyetini giderelim" dedi.

Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kelebek Köyü'ndeki tren sorununa dikkati çekti. Köyden geçen yolcu treninin biletlerinin internet üzerinden satışına başlandığını kaydeden Şevkin, köyde internetin de çekmediğine işaret etti. Şevkin, şunları söyledi:

"Daha önceki dönemlerde yolcu treni burada dururken şu anda maalesef 5 kilometre aşağıda ya da yukarıda duruyor. İnsanlar burada ürünlerini üretip pazara götürüyorlardı, bilet alabiliyorlardı. Şu anda maalesef internet üzerinden bilet almayı zorunlu hale getirmiş Ulaşım Genel Müdürlüğü. Burada internet çekmiyor. İnternetin çekmediği bir ortamda insanlara bu eziyeti yapmak zulümdür. Burada bu insanların ulaşımını sağlamak en önemli kamusal hizmettir. Eğer internetten alamıyorsa en azından tren içerisinde bilet parasını ödemeli ve buradaki durak yeniden hayata geçmeli. Bu kadar insan mağdur oluyor. Devlet Demir Yolları'nı, Ulaşım Genel Müdürlüğü'nü göreve davet ediyorum. Bu insanların mağduriyetini giderelim, bu zulme son verelim diyorum."

Bu durumuma bir çözüm istediğini ifade eden Kelebek köyü sakini bir kadın "Ürünlerimizi kesinlikle götüremiyoruz tren durmadığı için. İnternet çekmiyor ki (bilet) alalım. Mağduruz" dedi.