Kelebekler diyarında mavi kelebeği fotoğraflamak için yarıştılar - Son Dakika
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Kelebekler diyarında mavi kelebeği fotoğraflamak için yarıştılar

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde düzenlenen 'Mavi Kelebek fotoğraf ve gezi' etkinliği kapsamında fotoğrafçılar kelebekleri görüntülemek için yarıştı. Saimbeyli ilçesinde bulunan endemik kelebek çeşitleri ve mavi kelebekler, görsel bir şölen oluşturdu.

11.07.2024 20:38
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Kelebekler diyarında mavi kelebeği fotoğraflamak için yarıştılar

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 8-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Mavi Kelebek fotoğraf ve gezi" etkinliği çerçevesinde onlarca fotoğrafçı kelebeği görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Saimbeyli Kaymakamlığı öncülüğünde Saimbeyli Belediyesi ev sahipliğinde Avcıpınarı Mahallesinde lavanta bahçesinde düzenlenen "Saimbeyli Mavi Kelebeği Fotoğraf ve Gezi" programında bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve fotoğrafçılar sadece 20 gün görülebilecek mavi kelebek ve bölgedeki endemik kelebek çeşitlerini görüntülemek bir araya geldi.

Türkiye'de bulunan kelebek çeşitlerinin yüzde 40'nın bulunduğu ve yaklaşık 400 çeşit kelebeğin görüntülenebildiği Saimbeyli ilçesinde Lavanta çiçeklerine konan ve rengarenk görüntüleriyle kendine hayran bırakan kelebekler görsel bir şölen oluşturdu.

Kaymakam Emre Açar ilçenin endemik canlı çeşitliliğine dikkat çekerek Türkiye'de ki nadir görülen binlerce türün bölgede yer aldığını kaydetti. Açar ilçeye tayin olduğu gün öğrendiği bu doğa çeşitliliğini Türkiye'ye duyurmak ve doğa tutkunlarını ilçeye çekmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Valiliğimiz ile koordine ederek 8-12 Temmuz tarihlerini geleneksel hale getirerek fotoğraf haftası olarak kutlamak istedik. Gerek bürokrasi, siyasetten sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerimiz ile ilçemiz halkımızın ev sahipliğinde bunu gerçekleştirmek bizleri de çok mutlu etti. Saimbeyli kelebeğini tüm kurumlarımız ile ülkemize tanıtmak adına çok güzel bir etkinlik haftası oldu" dedi.

"Türkiye'de bulunan Kelebek çeşitlerinin yüzde 40'ı bu ilçede"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, "İlçemizin gelişmesinin, kalkınmasının tek yolu endemik çeşitliliğimizi dünyaya duyurmak ve turist gelmesini sağlamak. Bölge insanımız Saimbeyli domatesi kirazı, salep üretiminde öncülük yaparken doğal şelaleleri, endemik canlı çeşitliliği ile Türkiye'de nadir gözlem yapılan ilçelerden biri. Sayın kaymakamımız öncülüğünde belediyemiz halkımız ile birlikte inşallah bu güzellikleri dünyaya duyurmak istiyoruz. 400 Kelebek çeşidini görmek mümkün ama Saimbeyli mavisi dediğimiz kelebek çeşidini sadece ilçemizde gözlemleye bilirsiniz. Tüm doğa ve tarih tutkunlarını ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Prof. Dr. Zeynel Cebeci, 30 yıllık araştırma çalışmaları ile ilçe de endemik olan Mavi Kelebeğin etkinlik ile artık herkesin gözlem yapması için gelebileceğini söyledi.

Kelebekler ülkesi

Saimbeyli mavisi kelebeğinin tanıtımından büyük gurur duyduğunu aktaran araştırmacı Ahmet Kaytancı ise büyük bir guru yaşadıklarını ve bugün yüzlerce kişinin ilçede kelebekler diyarı diyerek kelebekleri fotoğraflamak için yarıştığını kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kelebekler diyarında mavi kelebeği fotoğraflamak için yarıştılar - Son Dakika

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