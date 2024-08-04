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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Faralya Mahallesi'nde karadan ulaşımı bulunmayan Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Gülsimay Yılmaz (22) kayalıklardan düştü.

Yılmaz'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bulunduğu yerden alınarak vadideki sahile getirilen Yılmaz, botla Ölüdeniz Sahili'nde bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.