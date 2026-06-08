Kelkit Çayı'nda 11. Gün Arama Çalışmaları - Son Dakika
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Kelkit Çayı'nda 11. Gün Arama Çalışmaları

Kelkit Çayı\'nda 11. Gün Arama Çalışmaları
08.06.2026 14:05
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Erbaa'da akıntıya kapılan genç için 11 gündür devam eden arama çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan gencin bulunması için arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 161 personel, 6 dron, 37 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Parlak'ın bulunması için Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatıldı. JAK, Polis ve AFAD dalgıç ekipleri suya girerek Parlak'ı aradı. Diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor.

Arama çalışmalarını, kayıp kişinin ailesi de takip ediyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Polis, Erbaa, Tokat, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kelkit Çayı'nda 11. Gün Arama Çalışmaları - Son Dakika

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